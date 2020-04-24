بالفيديو.. المسجد الحرام خالي من المصلين في أول يوم رمضان

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشف مقطع فيديو ساحات المسجد الحرام وهي خالية من المعتمرين والمصلين في أول يوم في رمضان، الذي يصادف يوم الجمعة أيضا. كشف مقطع فيديو ساحات المسجد الحرام وهي خالية من المعتمرين والمصلين في أول يوم في رمضان، الذي يصادف يوم الجمعة أيضا. وأوضح الفيديو بان الجميع التزم بقرارات منع التجول بهدف منع تفشي الوباء. وقال التقرير المصور انه من المفترض ان المسجد الحرام في اول ايام رمضان لم يخلو من المعتمرين والمصلين ولكن الحد من انتشار الوباء جعل الجميع يلتزم بذلك.

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