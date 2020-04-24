شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تأثر الشيخ «سعود الشريم» وهو يلقي خطبة الجمعة في أول أيام رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وثق مقطع فيديو تأثر الشيخ سعود الشريم، إمام وخطيب المسجد الحرام، وهو يلقي خطبة الجمعة في أول يوم من شهر رمضان المبارك.
وتضمنت الخطبة حديث الرسول صلي الله عليه وسلم عن شهر رمضان، والتى قال فيها :"اذا جَاءَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الجنَّةِ، وغُلِّقَت أَبْوَابُ النَّارِ، وصُفِّدتِ الشياطِينُ".
وشدد الشريم على ضرورة أن يغتنم المسلم هذا الشهر في التقرب من الله، والابتعاد عن خطوات الشيطان الذى هو عدو مبين للأنسان.
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