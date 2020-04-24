شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: نأمل زيادة حالات الشفاء ونقص الوفيات خلال الفترة المقبلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن أمله في زيادة حالات الشفاء من مرضى أعرب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، عن أمله في زيادة حالات الشفاء من مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ونقص الوفيات، خلال الفترة المقبلة. وأعلن خلال المؤتمر الصحفي اليومي للحديث عن مستجدات فيروس كورونا في المملكة، عن 1172 حالة جديدة مصابة بالفيروس في المملكة، وأن 25 % من المصابين الجدد للمواطنين و75 % منهم للوافدين . «الصحة»: تسجيل 1172 حالة جديدة بالفيروس

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