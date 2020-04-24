شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. دكتور : يجب على أصحاب الأمراض المزمنة تقليل الملح وعدم تناول إفطار كارثي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور وليد البديوي، أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة يجب أن يتواصلوا مع أطبائهم لمعرفة العادات الصحية وقت الصيام.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يجب بشكل عام تقليل الملح، وشرب المياه بكميات كافية خلال فترة الإفطار بشرط عدم وجود توصية طبية كمثلا مرضى الكلى، وكذلك إعادة ترتيب الأدوية .

وأضاف أنه يجب الصبر عن التدخين خلال فترة الصيام كلها، وعدم التدخين بشراهة خلال فترة الإفطار، وألا تكون وجبة الإفطار كارثية؛ لأن الجسم يُخزن الطعام لأنه يُترجم أن هناك فترة سيكون في مجاعة وهي فترة الصيام.