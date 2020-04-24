شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام لمرضى الضغط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الضغط من حمل أوزان ثقيلة. حذر الدكتور خالد النمر، إستشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، مرضى الضغط من حمل أوزان ثقيلة. وأوضح أن محاولة هؤلاء المرضى لحمل وزن ثقيل جدًا بمفردهم، وبطريقة مفاجئة، يعد من أسباب حدوث جلطات القلب والدماغ . ونصح، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، مرضى الضغط بضرورة طلب المساعدة ممن حولهم، وتجنب حمل هذه الأوزان الثقيلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير هام لمرضى الضغط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.