شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وافدون يخترقون منع التجول ويؤدون صلاة الجمعة في احد الطرق المؤدية للحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مقطع فيديو عن مشاهد مؤسفة لوافدين من جنسيات مختلفة يؤدن صلاة الجمعة في أحد الطرق المؤدية للحرم المكي بالمخالفة لقرار منع التجول وضرورة التباعد الإجتماعي ما ينذر بإنفجار مزيد من الإصابات .

وأظهر الفيديو المصلون وهم يتجاهلون التعليمات ويفترشون الطريق دون أي إجراءات احترازية ، على الرغم من الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لسرعة القضاء على الفيروس ، وسط مطالب بضرورة محاسبتهم .

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم الجمعة أن 75 % من الإصابات الجديدة بين الوافدين ، كما أعلنت امس أن 85 % من الحالات للوافدين أيضاً .