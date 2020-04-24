شكرا لمتابعة خبر عن المسند يوضح أقصر نهار في رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إن أول يوم في رمضان سيكون نهاره هو الأقصر مقارنة بباقي الأيام في هذا الشهر.

وأضاف أن طول فترة الصيام ستكون في طريف الأطول بين مدن المملكة وذلك بمقدار 14:44،مقابل الأقصر في جيزان 13:56، بفارق 48 دقيقة عن طريف.

وأرجع، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن سبب ذلك لكون النهار أطول والليل أقصر كلما اتجهنا شمالاً، موضحا مواقيت الصلاة في محافظات ومدن المملكة على الرابط التالي : أضغط هنـــــــــــا .