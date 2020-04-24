تعرف على إمساكية شهر رمضان الكريم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):نقدم لكم إمساكية اليوم الأول من شهر رمضان وموعد أذان المغرب في العديد من المدن السعودية بحسب تقويم أم القرى حيث ستحين صلاة المغرب عند الساعة 06:44 في مكة المكرمة.
وسيكون أذان المغرب في المدينة المنورة عند الساعة 06:48 بينما يكون في الرياض عند الساعة 06:20 مساءً.
أما أذان العشاء في الرياض فسيكون عند الساعة 08:20م، فيما تحين صلاة العشاء في المدينة المنورة عند الساعة 08:48 وفي مكة المكرمة عند الساعة 08:44 مساءً.
المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
مكة المكرمة 04:34 05:54 12:19 03:42 06:44 08:44
المدينة المنورة 04:29 05:51 12:20 03:48 06:48 08:48
الرياض 04:01 05:23 11:52 03:20 06:20 08:20
بريدة 04:08 05:32 12:03 03:34 06:33 08:33
الدمام 03:43 05:07 11:38 03:09 06:09 08:09
أبها 04:29 05:47 12:09 03:25 06:30 08:30
تبوك 04:33 05:59 12:32 04:06 07:05 09:05
حائل 04:14 05:39 12:12 03:44 06:44 08:44
عرعر 04:09 05:38 12:15 03:52 06:51 08:51
جازان 04:31 05:48 12:08 03:22 06:28 08:28
نجران 04:23 05:41 12:02 03:17 06:22 08:22
الباحة 04:30 05:49 12:13 03:33 06:36 08:36
سكاكا 04:15 05:42 12:18 03:54 06:53 08:53
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