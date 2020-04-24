شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 1172 حالة جديدة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الجمعة عن 1172 حالة جديدة مصابة بالفيروس في المملكة . أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي اليوم الجمعة عن 1172 حالة جديدة مصابة بالفيروس في المملكة . وأكد المتحدث الرسمي أن 25 % من المصابين الجدد للمواطنين و75 % منهم للوافدين . كما أعلن شفاء 124 حالة جديدة ليبلغ إجمالي عدد المتعافين إلى 2049 حالة – ولله الحمد - ، فيما تم تسجيل 6 وفيات جديدة – رحمهم الله - .

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