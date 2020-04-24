شكرا لمتابعة خبر عن الخضيري: التمر والموز واللبن يقلل العطش في نهار رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قال عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، الوجبة المثالية للسحور، لمقاومة العطش خلال نهار رمضان، التمر والموز واللبن. قال عالم المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، الوجبة المثالية للسحور، لمقاومة العطش خلال نهار رمضان، التمر والموز واللبن. وأوضح الخضيري عبر حسابه"تويتر" أن تناول التمر واللبن والموز ، يحتوي على البوتاسيوم والذي من شأنه يقلل العطش وشدد الحضيري بعدم تناول الوجبات السريعة في السحور، لاحتوائها على الصوديوم الذي يزيد من الإحساس بالعطش.

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