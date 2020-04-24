شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..مواطنة سبعينية تكشف المظاهر الفريدة بالباحة أثناء حصاد القمح برمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):كشفت مواطنة سبعينية من الباحة المظاهر الفريدة في قريتها قديماً أثناء موسم حصاد القمح والحبوب " الصرام " .
وروت "أم احمد " كيف كانت الحياة قديماً مبهجة رغم بساطتها ، وكيف كان الجميع يكد في موسم الحصاد منذ بداية الصباح حتى المغرب مع طقوس رمضان التي تضفي أجواء خاصة عليهم ، وفقاً لـ"العربية ".
وأضافت أنهم كانوا يدعون الأهالي لمساعدتهم ، مشيرة إلى جودة الحنطة البلدي امام اي نوع مستورد ، وإلى الطرق التي كانوا يحفظون بها الحبوب رغم عدم وجود ثلاجات واجهزة حديثة .
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