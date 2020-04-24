شكرا لمتابعة خبر عن بالصور .. الحد الأقصى للعقوبات على 133 منشأة خالفت للإجراءات الإحترازية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نفذت أمانة منطقة الرياض حملة تفتيشية على المنشآت على مدار 4 أيام للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية . نفذت أمانة منطقة الرياض حملة تفتيشية على المنشآت على مدار 4 أيام للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية . وأسفرت احملة عن ضبط 133 منشأة مخالفة ، وتم إحالة مُلاكها للجهات المختصة لتطبيق الأحد الأقصى للعقوبات . Advertisements وأكدت الأمانة أنها لن تتهاون مع المنشآت التي تستهتر بسلامة المواطنين والمقيمين وتواصل حملاتها على مدار الساعة .

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