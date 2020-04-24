- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة عودة طفلة اماراتية من المملكة لوطنها بعد فراق 50 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):انتهت الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بالإمارات من إجراءات عودة الطفلة الإمارتية "غالية " إلى وطنها بعد غياب 50 يوم عن والديها .
واستقبل "محمد العمودي " والد الطفلة "غالي " في مطار دبي موجهاً شكرة للجهات المختصة في الإمارات والمملكة ليعود شمل الأسرة التي فرقتها اجراءات تعليق السفر بسبب الفيروس .
وكانت جدة الطفلة قد سافرت للمملكة برفقتها في مارس الماضي ، وكان والديها سيلحقان بها إلا قرار من السفر من وإلى الإمارات حال دون ذلك ، حتى تم التواصل مع سفارة الإمارات في المملكة والجهات المسؤولة لإنهاء الترتيبات .
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. لحظة عودة طفلة اماراتية من المملكة لوطنها بعد فراق 50 يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.