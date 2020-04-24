شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة عودة طفلة اماراتية من المملكة لوطنها بعد فراق 50 يوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتهت الجهات المختصة في المملكة بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي بالإمارات من إجراءات عودة الطفلة الإمارتية "غالية " إلى وطنها بعد غياب 50 يوم عن والديها .

واستقبل "محمد العمودي " والد الطفلة "غالي " في مطار دبي موجهاً شكرة للجهات المختصة في الإمارات والمملكة ليعود شمل الأسرة التي فرقتها اجراءات تعليق السفر بسبب الفيروس .

وكانت جدة الطفلة قد سافرت للمملكة برفقتها في مارس الماضي ، وكان والديها سيلحقان بها إلا قرار من السفر من وإلى الإمارات حال دون ذلك ، حتى تم التواصل مع سفارة الإمارات في المملكة والجهات المسؤولة لإنهاء الترتيبات .

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