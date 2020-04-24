شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الملك سلمان يلغي عقوبة شرعية (تفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في سابقة من نوعها، قررت المملكة العربية السعودية إلغاء عقوبة الجلد المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية، واستبدالها بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، وذلك في العقوبات التعزيرية.



وحسب صحيفة عكاظ السعودية، فإن مصادر مطلعة، أكدت صدور توجيهات عليا تقضي بأن تقوم الهيئة العامة بالمحكمة العليا بتقرير مبدأ قضائي يكون مقتضاه عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية والاكتفاء بعقوبات أخرى.

وأوضحت المصادر- حسب الصحيفة-، أن المحاكم ملزمة بتطبيق هذا المبدأ وعدم الخروج عليه بأي حال من الأحوال.

وأصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً بالأغلبية ينص على المحاكم الاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بهما معاً، أو عقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن.