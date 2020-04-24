شكرا لقرائتكم خبر عن اختراق نصف مليار هاتف "آيفون".. والسبب صادم! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تسبب خلل في نظام تشغيل "آي أو إس"، في فضيحة عالمية لشركة أبل.



وكشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة أبل الأمريكية تحركت بصورة عاجلة، بعد الفضيحة التي كشفتها شركات عالمية من اختراق أكثر من نصف مليار هاتف "آيفون".



وكانت أبل قد أعلنت في بيان جديد صباح اليوم الخميس، عن تصحيحها هذا الخلل الموجود في نظام تشغيل "آي أو إس"، والذي يسمح بالوصول إلى البيانات عبر حاسبات آيباد ، وهواتف آيفون .



وبحسب الثغرة الأمنية الموجودة عبر تطبيق البريد في هواتف آيفون، فإنه يمكن إرسال رسالة بريد إلكتروني فارغة يمكن من خلالها اختراق البريد وباقي بيانات الهاتف المخزنة والسيطرة عليها أو مسحها كلية.



كما تتمثل الثغرة فيما يطلق عليه "نقرة صفر" الموجودة في نظام تشغيل "آي أو إس 13"، والتي لا يحتاج فيها المستجد لفتح البريد الإلكتروني من أجل تثبيت برمجيات خبيثة بهاتفه بل مجرد تلقيه في الخلفية يمكنه من اختراق الهاتفكاملا، بحسب ما صرح به خبراء الأمن السيبراني.

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وتم اكتشاف العيب من خلال شركة أمن سيبراني خاصة في سان فرانسيسكو تدعى "زيك أوبس"، والتي أقرت في وقت سابق "أبل" بوجود هذا الخلل، وقالت إنها تعمل على إصلاحه.



يذكر أن أبل قد صدمت متابعيها في وقت سابق بحذفها لأحد التطبيقات، بعد تلقيها شكاوى من جانب العديدين بشأنه.



واتضح حينها أنه بعد التحقيق أنه تم استخدامه لاستهداف رجال الشرطة ونصب الكمائن لهم، وتهديد السلامة العامة.



كما تبين أن الخارجين عن القانون يستخدمونه لإيقاع السكان في المناطق التي يعلمون أنه لا يوجد فيها تطبيق القانون.



وأشارت "أبل" وقتها إلى أن تطبيق "HKmap.live، ينتهك الإرشادات والقوانين المحلية.