اصابات كورونا في السعودية تتجاوز 15 ألف وتسجيل 6 وفيات جديدة

ارتفعت حصيلة الوفيات والاصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، بعد تسجيل 6 حالات وفاة وأكثر من 1100 اصابة جديدة بالفيروس.

وسجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ 24 الماضية 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة مع معدلات اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة السعودية اليوم الجمعة في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي كورونا أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة أصبح بذلك 15102.

وأعلنت الوزارة عن 6 وفيات جديدة ناجمة عن الفيروس التاجي، لترتفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 127 شخصا.

Advertisements

وسجلت خلال اليوم الأخير في المملكة 124 حالة شفاء جديدة من كورونا، ليبلغ مجموع المتعافين 2049 شخصا.

وتعود معظم الإصابات الجديدة في السعودية إلى المدينة المنورة (272) ومكة المكرمة (242) وجدة (210) والرياض (131).

وتمثل أرقام اليوم ارتفاعا طفيفا في عدد الإصابات الجديدة وانخفاضا في حصيلة الوفيات الجديدة مقارنة مع معدلات يوم أمس (1158 إصابة وسبع وفيات)، حيث لا تزال السعودية الدولة العربية الأكثر تضررا بكورونا من حيث عدد الإصابات.

وبلغت حصيلة الاصابات عالميا حتى اليوم، أكثر من 2 مليون و 732 ألف اصابة، فيما تجاوزت أعداد الوفيات حول العالم بسبب فيروس كورونا أكثر من 190 ألف حالة وفا.