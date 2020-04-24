فيديوهات تسجل أداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في بالحرمين

أقيمت اليوم في الحرمين الشريفين (المسجد النبوي بالمدينة المنورة، والمسجد الحرام بمكة المكرمة) أول صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ، بعد صدور قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد عدا الحرمين الشريفين؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأدت جموع المصلين الصلاة في أجواء روحانية ونفوس مطمئنة مفعمة بالأيمان، شاكرين الله -عز وجل- على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين إياه أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض مغاربها.

فيما كثفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة؛ حيث تعاقدت الرئاسة مع ٣ شركات وطنية ريادية في مجال التعقيم على أعلى المعايير الوقائية.

وتقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام ٧ غسلات يوميًّا بدلًا من ٣ غسلات ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام، بالإضافة إلى تركيب كاميرات حرارية عند أبواب المسجد الحرام لكشف درجات حرارة الأشخاص أثناء دخول المسجد الحرام، وتعمل عن بعد بدقة عالية.

كما قامت الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين بالاستفادة من آلاف الساعات العلمية الموثقة لأصحاب المعالي والفضيلة؛ وذلك ببثها عبر الجهات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق عدد من الخدمات عن بعد كمقرأة الحرمين واستقبال أسئلة السائلين من خلال الحلول التقنية الممكنة.

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