توجيه من أمير عسير بإعادة الأسماء التاريخية لأحياء وقرى المنطقة

وجَّه أمير عسير الأمير تركي بن طلال، بإعادة الأسماء التاريخية لأحياء وقرى منطقة عسير؛ وذلك للحفاظ على تاريخها وهويتها وتوثيقها للأجيال، وانسجامًا مع التوجه الاستراتيجي للمنطقة بالحفاظ على موروثها العريق.

وأوضحت إمارة عسير، في بيان لها نشرته عبر حسابها بتويتر، أن الأمير تركي بن طلال، أصدر قرارًا يقضي بالعودة إلى الأسماء التاريخية للأحياء والقرى داخل المحافظات والمدن في المنطقة، بهدف الحفاظ على تاريخها وهويتها وتوثيقها للأجيال.

وكان أمير منطقة عسير وجَّه في مطلع ديسمبر الماضي أمانة المنطقة بدراسة حصر أسماء الأحياء والقرى التاريخية التي غُيِّرت أسماؤها بأسماء حديثة، وخلصت الدراسة إلى أهمية العودة إلى الأسماء التاريخية لتعزيز حضورها الأصيل في الحراك التنموي الحديث.

وقال أستاذ التاريخ في جامعة الملك خالد الدكتور غيثان بن جريس، إن المتأمل في بلاد عسير سراة وتهامة يتأكد له قدمها التاريخي؛ فهي مستوطنات بشرية منذ العصور الحجرية والقديمة، ثم الإسلامية المبكرة والمتوسطة، وتعود أصول سكانها إلى الفرعين الرئيسيين في تقسيمات العرب «القحطانية والعدنانية»؛ ما جعل هذا العمق التاريخي القديم سببًا لذكر أرضها وأقوامها في المصادر اللاتينية القديمة، وكتب التراث الإسلامي المبكرة.

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وأشار إلى أن في أوطان عسير أماكن متعددة تحمل دلالات تاريخية وعربية أصيلة، وبفحص المعاجم بكل أنواعها، وكتب التاريخ، نجد ذكرًا تفصيليًّا لمواقع جغرافية متعددة في منطقة عسير.

وأثنى بن جريس على حرص الأمير تركي بن طلال وحثه على حفظ موروث المنطقة التاريخي والحضاري وأسماء الأمكنة والأعلام القديمة؛ ما يسهم في تعزيز الشعور بقيمة هذه المواقع التاريخية والحضارية، والعمق التاريخي البعيد لمكان السعودية وإنسانها.

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