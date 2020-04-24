الجوازات توضح خطوات وشروط تقديم طلب العودة عبر منصة أبشر

أوضحت الإدارة العامة للجوازات، تفاصيل مبادرة عودة التي أطلقتها وزارة الداخلية، لمن يرغب من المقيمين النظاميين المتواجدين داخل المملكة حاملي التأشيرة «الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة».

وأكدت الجوازات السعودية -عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر-» أن حاملي تأشيرة (الخروج والعودة، والخروج النهائي، والزيارة بكل أنواعها، والسياحة) يمكنهم تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونياً عبر منصة أبشر.

ووفقًا للحساب الرسمي للجوازات السعودية، فإن خطوات تقديم طلب العودة تتمثل فيما يلي:

1-الدخول إلى الشاشة الرئيسية لمنصة «أبشر».

2-اختيار أيقونة عودة.

3-تعبئة الحقول اللازمة.

4-إرسال الطلب.

5-عند الموافقة على الطلب يتم إخطار المستفيد عبر رسالة نصية تتضمن موعد الرحلة ورقم التذكرة.

6-يقوم المستفيد بشراء التذكرة والتوجه للمطار في الموعد المحدد.

Advertisements

7-الرسالة النصية للحجز المستلمة عبر أبشر تعد تصريح التنقل، وتمكنك من الذهاب للمطار قبل موعد الرحلة، ويمكن طباعة كل البيانات من المنصة.

شروط مبادرة عودة من الجوازات السعودية

ومن شروط مبادرة العودة، وفقًا للجوازات السعودية، أنه يجب أن يكون لدى صاحب الطلب بصمة في النظام، ووجود تأشيرة لصاحب الطلب سارية المفعول، ووجود جواز سفر ساري المفعول لصاحب الطلب، فضلًا عن عدم وجود ملاحظة أمنية على صاحب الطلب، وأن تكون جهة الوصول من الدول المشمولة بالمبادرة.

ما البلدان المستفيدة من مبادرة عودة ؟

وأوضحت الجوازات السعودية ردًّا على استفسارات المقيمين، أن الدول الدول المستفيدة حاليًا من مبادرة عودة هي: ( مصر، الفلبين، إندونيسيا، باكستان، بنجلاديش، أفغانستان ).

وأكدت الجوازات السعودية أن خدمة مبادرة عودة متاحة عبر موقع الويب لمنصة أبشر وغير متاحة عبر التطبيق، كما أنه لا يشترط وجود حساب في منصة أبشر للاستفادة من المبادرة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تطلق مبادرة "عودة" لتمكين حاملي التأشيرات من السفر لبلدانهم جوًا

"الجوازات" توضح فترة تمديد هوية الزائرين.. وعقوبة تصاريح الخادمات

الجوازات السعودية تمدد «هوية مقيم» آليًا لمدة 3 أشهر دون مقابل