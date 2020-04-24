بعد فراق50 يومًا.. صور تسجل عودة الطفلة "غالية" من السعودية لوالديها بالإمارات

عادت الطفلة الإماراتية غالية (3 سنوات) من السعودية إلى والديها في دبي، بعد أن فرقت بينهما الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا لمدة 50 يومًا. وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات، في بيان عبر موقعها، أنه بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، تمكنت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفارتها بالسعودية والجهات الرسمية في المملكة وكافة الجهات المعنية في الدولة من إعادة الطفلة غالية.

وتابع البيان أن الطفلة غالية محمد العمودي، سافرت من دبي إلى الدمام مع جدتها في بداية شهر مارس، وكان من المخطط أن تلحق بها والدتها بعد يومين لزيارة العائلة، إلا أن التطورات السريعة الخاصة بوباء بكورونا حالت دون تمكّن سفر الوالدة إلى الدمام أو عودة الطفلة إلى دولة الإمارات، وبعد انتظار 50 يومًا عادت الطفلة إلى أرض الدولة بعد الترتيبات الخاصة التي قامت بها حكومة دولة الإمارات بالتنسيق مع السلطات السعودية ليلتئم شمل الطفلة مع والديها.

Advertisements

من جانبه، أكد والد الطفلة محمد العمودي الذي كان يترقب عودة طفلته، أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي قد قدمت كل التسهيلات والاهتمام اللازم لعودة ابنته ومتابعة حالتها منذ وجودها في السعودية، إلى أن تم وصولها إلى أرض الوطن.

اقرأ أيضا:

كورونا يلغي الخيم الرمضانية في الشارقة وأم القيوين بالإمارات

الإمارات تكفل أسر المتوفين بكورونا على أراضيها من جميع الجنسيات