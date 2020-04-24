أخبار السعودية اليوم.. أمطار وغبار لمدة 36 ساعة.. وإغلاق مستشفى أهلي بالطائف.. وحساب المواطن: عقد الإيجار المشترك لا يثبت الاستقلالية

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الجمعة 24 أبريل 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها توقعات باستمرار الرياح المحملة بالغبار على بعض المناطق لمدة 36 ساعة قادمة، ووصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار القصيم، وإغلاق مستشفى أهلي في الطائف لم يلتزم بالإجراءات الوقائية.

تستمر 36 ساعة.. الحصيني يتوقع خريطة الأمطار والغبار على المحافظات والمناطق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة مطرية ورياحًا مغبرة على بعض المناطق، خلال الـ36 ساعة القادمة.

«حساب المواطن»: الإيجار المشترك لا يثبت الاستقلالية

أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة أن يكون عقد الإيجار الدال على الاستقلالية غير مشترَك مع أحد، وأن يكون باسم المستفيد.

وصول أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين من الخارج إلى مطار القصيم

وصلت إلى مطار الأمير نايف بن عبدالعزيز الدولي بالقصيم أولى الرحلات المخصصة لعودة المواطنين الراغبين إلى المملكة قادمة من العاصمة النمساوية فيينا.

صحة الطائف تغلق مستشفى أهليًّا لم يلتزم بالإجراءات الوقائية

أغلقت صحة الطائف أحد مستشفيات الطائف الأهلية الكبرى، بعد ملاحظة عدم التزامه بالإجراءات الوقائية، رغم محاذير وتدابير كانت قد وجهت بها لجان المراقبة بالمديرية .

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إصابة شخص.. عبث الأطفال يُشعل حريقًا في مستودع ببيشة

تسبب لعب الأطفال في اندلاع حريق في مستودع بمنزل شعبي في محافظة بيشة بمنطقة عسير، وأسفر عن إصابة شخص.

الأمير تركي بن محمد بن فهد يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر ‎رمضان المبارك

رفع «الأمير تركي بن محمد بن فهد» وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، راجيًا الله أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان، وأن تعود هذه المناسبة علينا ونحن في عز ونصر في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

تقلل العطش.. الخضيري يحدد الوجبة المثالية للسحور

حدَّد العالم المتخصص بالمسرطنات الدكتور فهد الخضيري، الوجبة المثالية للسحور، لمقاومة العطش خلال نهار رمضان، منها التمر والموز واللبن.

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