«حساب المواطن»: الإيجار المشترك لا يثبت الاستقلالية

أكد برنامج حساب المواطن، ضرورة أن يكون عقد الإيجار الدال على الاستقلالية غير مشترَك مع أحد، وأن يكون باسم المستفيد.

وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج –عبر تويتر- أنه إذا أُرفق عقد إيجار موحد كمستند لإثبات الاستقلالية، لا بد أن يكون المستند باسم الشخص المتقدم وغير مشترَك، ويمكن إرفاق العقد إلا للمستأجر الرئيسي.

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جاء ذلك ردًّا على استفسار مواطن يقيم مع قريب له في شقة عقد إيجارها ليس باسمه بل باسم قريبه، ويريد تسجيل الاستقلالية.

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