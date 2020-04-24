المرور يوضح آلية مبايعة المركبات بدون الفحص الدوري عبر أبشر

تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية..
أوضحت الإدارة العامة للمرور طريقة مبايعة المركبات ونقل الملكية عبر منصة أبشر دون اشتراط شهادة الفحص الفني الدوري، نظرًا لإغلاق محطات الفحص الدوري تماشيًا مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19 .
وأكد المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن إتمام خدمة مبايعة المركبات عبر أبشر تتم عبر تسجيل الدخول على منصة أبشر، ثم اختر خدمة المركبات، ثم اختر خيار مبايعة المركبات ومن ثم اتبع الخطوات التي ستظهر لك.
وكانت الإدارة العامة للمرور قد بدأت في منتصف إبريل الجاري خدمة تجديد رخص السير والقيادة وتجديد استمارة السيارة بدون اشتراط كشف النظر أو الفحص الفني الدوري، بعد إغلاق محطات الفحص الدوري للحد من انتشار فيروس كورونا.
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