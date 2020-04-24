بالصور.. الشاب بندر يتحدث لــ"عاجل" عن تجربته في قهر الإعاقة بالعمل التطوعي

نجح الشاب، بندر محمد عبده، في قهر ظروفه الصحية، عبر المبادرة بالانضمام لفريق تطوعي يعمل في أحد مراكز عسير لتوزيع السلال الرمضانية على المحتاجين خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وضرب الشاب بندر محمد عبده، النموذج في قوة العزيمة والهمة العالية، وأثبت أن "ذوي الاحتياجات الخاصة" لا يقلون جاهزية عن الجهات والمؤسسات بل والفئات التي اصطفت في ربوع المملكة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال بندر محمد عبده لـ"عاجل": انضممت لفريق "سواعد البحر" التطوعية، بجمعية البر في مركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل عسير.. الإعاقة لم تمنعني من التطوع خلال هذه الجائحة العالمية.

وأضاف بندر محمد عبده لـ"عاجل": لن يوقفني شيء عن خدمة وطني وأهلي مهما كانت ظروفي.. سعدت كثيرًا عندما انخرطت في هذه الفرقة التطوعية، ومن خلالها أقدم الخدمة للمجتمع كأي متطوع آخر.

وحظيت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها لبندر محمد عبده في وسائل التواصل (خاصة، واتس أهالي عسير) بكثير من الإشادة، في ضوء همته العالية، ودوره الإنسانيّ/ الوطني، ما يؤكد أن "الإعاقة" في الفكر، وليست في الجسد".

وكانت نتائج استطلاع سابق قد أظهرت آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعيّ «اهتمام ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي بنسبة بلغت 84%»، حيث توزع هذا الاهتمام بشكل متساوٍ بين الذكور والإناث.

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وكشف استطلاع (على عينة مكونة من 1126 فردًا من مختلف مناطق المملكة) الاهتمام والرغبة العالية لدى الشباب للعمل التطوعيّ، حيث يتفق غالبية الشباب على أن الحصول على فرص العمل التطوعي في المجتمع السعودي «سهلة».

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العامّ التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى أن 70% من الشباب قرأوا أو سمعوا عن أهمية وإيجابيات التطوع، بينما 30% لا تتوفر لديهم فكرة عن ذلك.

وأوضح أن 45% من الشباب سبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية خلال المدة الماضية، منهم 68% تحققت توقعاتهم من العمل التطوعيّ.

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