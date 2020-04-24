الراصد الحربي يتوقع أجواءً خماسينية حتى الرابع من شهر رمضان

حدد المناطق المتأثرة بالحالة المناخية..
توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، جوًّا خماسينيًّا خلال الأيام الأربعة من شهر رمضان. وقال الراصد الحربي -عبر حسابه بتويتر- إن التوقعات تشير إلى نشاط عال للرياح، جراء تأثير منخفض خماسيني يعمل على موجات غبارية منقولة ومحلية، على نطاق واسع من السعودية.
وأضاف الراصد الحربي، أن الحالة الجوية ستكون من أول رمضان وحتى رابع يوم من رمضان. وأشار إلى أنه في أول أيام رمضان (اليوم الجمعة) سيتأثر شمال وشمال غرب السعودية بالموجات الغبارية.
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