وزارة الصحة: تسجيل 1172 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 127حالة

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، ما يعني ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 15102، وبلغ إجمالي حالات التعافي 2049، ووصل العدد الكلي للوفيات إلى 127 حالة، بحسب المعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لكشف آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

ومع حلول شهر رمضان المبارك، شددت وارة الصحة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، حتى تتم السيطرة على هذا الفيروس، مع أهمية التعاون لحماية الجميع من هذا الوباء، وتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية بأنواعها؛ للوصول إلى بر الأمان.

وصدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات وإكمال القرآن الكريم في صلاة التهجد مع استمرار تعليق دخول المصلين، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن الهدف من الاختصار والتخفيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، مع استمرار إقامة شعيرة القيام وختم القرآن الكريم في جنبات الحرمين الشريفين، وأن الصلاة ستقتصر على المصلين لصلاة العشاء.

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