تستمر 36 ساعة.. الحصيني يتوقع خريطة الأمطار والغبار على المحافظات والمناطق

تتأثر بها الرياض
توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، حالة مطرية ورياحًا مغبرة على بعض المناطق، خلال الـ36 ساعة القادمة.
وقال الحصيني –عبر حسابه بتويتر- إنه مُتوقِّعٌ خلال الـ36 ساعة القادمة من مساء اليوم الجمعة، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مرتفعات عسير وجازان، وشرقًا إلى تثليث وبيشة، ثم وادي الدواسر، وبين الأفلاج وحوطة بني تميم والخرج، وكذلك جنوب العاصمة الرياض، وأجزاء من الجوف والشمالية وغرب الشرقية، فيما أشار الحصيني إلى رياح مغبرة على منطقة تبوك.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس لليوم الجمعة- هطولًا لأمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، والقصيم، وجازان، ونجران، والباحة، وعسير، وتبوك، والحدود الشمالية، والجوف.
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