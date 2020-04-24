5685 معاملة إلكترونية نفذتها هيئة التدريس بجامعة نجران

نفذت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة نجران منذ قرار تعليق الدراسة والتحول للتعليم الإلكتروني 5685 معاملة إلكترونية، عبر أنظمتها الإلكترونية، شملت الموظفين والموظفات وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين الدكتور منصور العتيبي أن إدارة شؤون الموظفين أنجزت 1882 معاملة تمثلت في مهام وحدة السعوديين ووحدة الاستحقاقات ووحدة المتعاقدين والتعاقد الخارجي ووحدة التعاملات الوظيفية.

كما أنجزت إدارة شؤون الموظفين 331 معاملة شملت وحدة الإجازات والاستحقاقات والنقل الداخلي والخارجي والترقيات للمراتب العليا، إضافة إلى وحدة التعاقد وإنهاء الخدمة والتوثيق وأيضاً توثيق القرارات على برنامج شؤون الموظفين وبرنامج وزارة الخدمة المدنية وتوثيق قرارات الترقية للمراتب العليا، ومشاهد تثبيت وقرارات صرف بدل والرد على التظلمات في الخدمة المدنية.

وأنجزت إدارة الرواتب والبدلات 3466 مهمة إلكترونية تمثلت في مسيرات أعضاء هيئة التدريس السعوديين والمتعاقدين ومسيرات الموظفين الرسميين والمستخدمين وبند الأجور ومسير طلبة الامتياز والخدمات الاستشارية.

كما تضمنت عمليات على نظام الرواتب والبدلات الآلي، وعمليات على إنهاء الخدمة وطي القيد، وكذلك عمليات على مستحقات مختلفة لمنسوبي الجامعة، إلى جانب عمليات على نظام الاتصالات الإدارية وإخلاء الطرف إلكترونياً والبريد الإلكتروني وأيضاً عمليات نظام صرف ومنصة اعتماد.

وأكد الدكتور العتيبي أن العمادة تعمل بحرص لإنجاز جميع المهام الموكلة إليها عن بُعد، مستفيدةً من الأنظمة الإلكترونية عالية المستوى التي توفرها الجامعة.