السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 11155 حالة



إسلام آباد 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة المصابين بفيروس

وأوضح المركز الوطني لرصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 8391 حالة من المصابين بفيروس كورونا تخضع للحجر الصحي الإلزامي.

وأضاف أن من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 4767 حالة في إقليم البنجاب، و3671 حالة في إقليم السند، و1541 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و607 حالات في إقليم بلوشستان، و300 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و51 حالة في إقليم كشمير الحرة، و214 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.

// انتهى //

17:04ت م

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إسلام آباد 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 11155 حالة، توفيت منها 237 حالة، وتماثلت للشفاء 2527 حالة.وأوضح المركز الوطني لرصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 8391 حالة من المصابين بفيروس كورونا تخضع للحجر الصحي الإلزامي.وأضاف أن من بين إجمالي الحالات التي ظهرت في باكستان توجد 4767 حالة في إقليم البنجاب، و3671 حالة في إقليم السند، و1541 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و607 حالات في إقليم بلوشستان، و300 حالة في إقليم جيلجت بلتستان، و51 حالة في إقليم كشمير الحرة، و214 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد.// انتهى //17:04ت م0099

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