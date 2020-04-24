السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تصدر أكثر من رخصة وقرار لخدمة المواطنين عن بعد



المدينة المنورة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أكثر من رخصة وقرار خلال أسبوع لمختلف الأنشطة على مستوى الأمانة والبلديات وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين عن بعد.

وشملت الرخص والقرارات التي صدرت بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية واستمرار الخدمات دون توقف , اعتماد ١٦ رخصة بناء سكني وتجاري و ١٠ رخص حفريات لخدمات البنية التحتية وإصدار 3 قرارات مساحي ١١٥ رخصة بلدية للمنشآت التجارية.

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16:38ت م

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