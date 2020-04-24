السعودية اليوم / غرفة الباحة تنظم دورة تدريبية بعنوان "السكرتارية التنفيذية الحديثة" عن بعد



الباحة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 أبريل 2020 م واس

ينظم فرع الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة الأربعاء القادم, دورة تدريبية بعنوان "السكرتارية التنفيذية الحديثة"، وذلك عن بعد.

وتعرّف الدورة بمدخل في السكرتارية, المهام والصفات لسكرتير الناجح, بالإضافة أساسيات ومهارات السكرتارية التنفيذية, ومهارات التصميم المكتبي.

وتأتي الدورة ضمن الدورات والبرامج التي تنفذها الغرفة خلال العام الحالي.

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16:36ت م

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