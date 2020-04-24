السعودية اليوم / الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهنئ القيادة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

رفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأكَّد معاليه أن دخول شهر رمضان فرصة للمسلمين للتزود من الطاعات وتهذيب النفوس بالعبادات، واستثمار هذا الوقت الفاضل بما ينفع، والتضرع لله سبحانه بأن يرفع عن المسلمين هذه الغُمَّة, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وأن يرفع عن بلادنا والعالم كله جائحة (

// انتهى //

16:24ت م

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الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسرفع معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وأكَّد معاليه أن دخول شهر رمضان فرصة للمسلمين للتزود من الطاعات وتهذيب النفوس بالعبادات، واستثمار هذا الوقت الفاضل بما ينفع، والتضرع لله سبحانه بأن يرفع عن المسلمين هذه الغُمَّة, سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة والأمة الإسلامية باليمن والخير والمسرات، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، وأن يرفع عن بلادنا والعالم كله جائحة ( كورونا ).// انتهى //16:24ت م0080

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