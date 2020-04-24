

المدينة المنورة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

ينقل استديو قناة السنة النبوية بالمدينة المنورة أجواء المسجد النبوي بكل تفاصيله لكل أرجاء العالم عبر أجهزة البث المباشر على مدار الساعة، الذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للإسلام والمسلمين.

وفي ظل استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

// انتهى //

16:23ت م

0078



المدينة المنورة 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسينقل استديو قناة السنة النبوية بالمدينة المنورة أجواء المسجد النبوي بكل تفاصيله لكل أرجاء العالم عبر أجهزة البث المباشر على مدار الساعة، الذي يأتي ضمن الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للإسلام والمسلمين.وفي ظل استمرار تعليق الصلوات الخمس والتراويح في الحرمين خلال شهر رمضان ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، ضاعفت القناة جهودها لنقل صلاة التراويح والقيام ووصف هذه المشاهد عبر مجموعة من المعلقين، إضافة لنقل خطبة الجمعة والأحاديث الشريفة الصحيحة والدروس المتنوعة المتعلقة بهذا الشهر، حيث يشعر المشاهد وكأنه يعيش في تلك الأجواء الروحانية التي يحتضنها المسجد النبوي بالصوت والصورة من خلال التقنيات المتطورة التي تنقل هذه الوقائع من داخل المسجد النبوي من خلال 30 كاميرا عالية الجودة توزعت في مواقع وزوايا مختلفة يعمل عليها قرابة 29 موظفاً من فنيين ومخرجين ومصورين، وجميعهم من الكوادر السعودية المدربة على أعلى مستوى.// انتهى //16:23ت م0078

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / استديو قناة السنة النبوية ينقل للعالم أجواء المسجد النبوي على مدار الساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.