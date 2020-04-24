السعودية اليوم / "التخصصات الصحية" تُدرب الأطباء غير المتخصصين على أسس الرعاية الحرجة



الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

أعلنت الهيئة

وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن البرنامج مخصص لجميع الأطباء وموجه إلى جميع المستشفيات والقطاعات الصحية لتدريب الكوادر

الصحية غير المتخصصين بالعناية المركزة، ورفع جاهزية المستشفيات لمواجهة جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن البرنامج جرى إعداده من خلال نخبة من المتخصصين داخل الهيئة وخارجها.

وأشار المتحدث الرسمي للهيئة، إلى أن مبادرة التطوع الصحي والتي تشارك فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقدم مجموعة من البرامج التدريبية من خلال الإنترنت, إلى جانب المحاضرات الافتراضية والمحاكاة، لتؤهل الكوادر للانضمام للفرص التطوعية، مقدماً شكره وتقديره باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لكل أبطال الصحة الذين يبذلون الجهود العظيمة في مواجهة هذه الجائحة، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.

// انتهى //

16:01ت م

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الرياض 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واسأعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إطلاق البرنامج التعليمي لأسس الرعاية الحرجة للأطباء غير المتخصصين, ضمن مشروع التطوع الصحي الذي تشارك فيه الهيئة.وأوضح مدير إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي، أن البرنامج مخصص لجميع الأطباء وموجه إلى جميع المستشفيات والقطاعات الصحية لتدريب الكوادرالصحية غير المتخصصين بالعناية المركزة، ورفع جاهزية المستشفيات لمواجهة جائحة كوفيد 19، مشيراً إلى أن البرنامج جرى إعداده من خلال نخبة من المتخصصين داخل الهيئة وخارجها.وأشار المتحدث الرسمي للهيئة، إلى أن مبادرة التطوع الصحي والتي تشارك فيها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تقدم مجموعة من البرامج التدريبية من خلال الإنترنت, إلى جانب المحاضرات الافتراضية والمحاكاة، لتؤهل الكوادر للانضمام للفرص التطوعية، مقدماً شكره وتقديره باسم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، لكل أبطال الصحة الذين يبذلون الجهود العظيمة في مواجهة هذه الجائحة، داعياً الله عز وجل أن يسدد خطاهم ويحفظ بلادنا الغالية وأن يديم على وطننا أمنه واستقراره ورخاءه.// انتهى //16:01ت م0076

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.