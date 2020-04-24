السعودية اليوم / جامعة نجران تستقبل غداً طلبات التسجيل في الفصل الصيفي



نجران 01 رمضان 1441 هـ الموافق 24 إبريل 2020 م واس

تبدأ عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران غداَ السبت استقبال طلبات التسجيل في الفصل الصيفي للعام الجامعي الجاري ، ولمدة أسبوع وذلك عبر البوابة الإلكترونية للجامعة، للراغبين في الدراسة من الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم في مختلف كليات الجامعة.

وأوضح وكيل الجامعة عميد القبول والتسجيل الدكتور زهير العمري، أن الفصل الصيفي سيبدأ في 8 شوال من العام الجاري، على أن تستمر معالجة الجداول للحذف والإضافة لمدة ثلاثة أيام، كما سيتم إتاحة قبول الاعتذار في موعد أقصاه 18 من شهر ذي القعدة، وستبدأ الاختبارات النهائية يوم الأحد الموافق 28 من شهر ذي القعدة، لمدة ثلاثة أيام، كما سيتم تسليم وثائق الخريجين والخريجات في الفصل الصيفي يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة، وذلك عبر البريد الممتاز.

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15:26ت م

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