، بيش 16..تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في منطقة جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - 24 حالة تعافي

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 20 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في منطقة جازان وذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي.

وسجلت محافظة بيش 16 حالة جديدة ليصبح العدد الإجمالي بالمحافظة 17 حالات كما تم تسجيل أربع حالات في مدينة جازان.

وكان قد صل عدد حالات التعافي من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد١٩ بمنطقة جازان أمس الأول إلى 24 حالة تعافي وفق المؤشر المخصص لحالات كورونا .

ووفقًا للتقارير فإن الحالات المسجلة هي 26 بمدينة جازان ١٧ في بيش و8 بصامطة و4 بصبيا و مثلها بالطوال وواحدة في العارضة .وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد