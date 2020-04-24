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سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـفيروس كورونا لليوم 25% لسعوديين و75% لغير سعوديين.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
855 إصابة جديدة بكورونا في 4 أربع مدن بالمملكةعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-24
سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـفيروس كورونا لليوم 25% لسعوديين و75% لغير سعوديين.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
03:55 PM
المدينة ومكة وجدة والرياض
سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.
وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـفيروس كورونا لليوم 25% لسعوديين و75% لغير سعوديين.
، 855 إصابة جديدة بكورونا في 4 أربع مدن بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365
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