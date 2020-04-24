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855 إصابة جديدة بكورونا في 4 أربع مدن بالمملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - المدينة ومكة وجدة والرياض

سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـ‫فيروس كورونا لليوم 25% لسعوديين و75% لغير سعوديين.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

855 إصابة جديدة بكورونا في 4 أربع مدن بالمملكة

عبدالرزاق البجالي الخليج 365 2020-04-24

سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـ‫فيروس كورونا لليوم 25% لسعوديين و75% لغير سعوديين.

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24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441

03:55 PM

المدينة ومكة وجدة والرياض

سجلت "المدينة ومكة المكرمة وجدة والرياض" 855 حالة من بين الحالات التي سجلتها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1172 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم، ليصل إجمالي الحالات حتى الآن 15102 حالة، فيما أرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2049 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأن توزيع حالات الإصابة بـ‫فيروس كورونا لليوم 25% لسعوديين و75% لغير سعوديين.

، 855 إصابة جديدة بكورونا في 4 أربع مدن بالمملكة ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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