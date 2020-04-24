، "الصحة" : تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 15102 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 24 أبريل 2020، عن تسجيل 1172 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال يوم أمس الخميس .

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 15102 حالة حتى الآن.

وقال المتحدث بلغ اجمالي التعافي 124 ليصل الاجمالي الى 2045، فيما سجل اليوم 6 وفيات جديدة منهم 2 سعوديين و4 غير سعوديين.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد