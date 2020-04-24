شكرا لقرائتكم خبر عن «كابسارك» يطلق قاعدة بيانات بها 26 ألف سجل عن "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك» عبر بوابة بياناته الإلكترونية؛ قاعدة بيانات ترصد مستجدّات فيروس كورونا في المملكة وذلك لأهداف بحثية، إذ تتضمن قاعدة البيانات أكثر من 26 ألف سجل جمعها المركز استنادًا على التقارير اليومية التي تعلن عنها وزارة الصحة.

ويقوم المركز بتحديث سجلات البيانات على البوابة يوميًّا، إذ يتم رصد جميع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة لمواجهة انتشار الجائحة، كما يتوفر للراغبين بالاستفادة من السجلات استعراضها منذ بدء الإجراءت الاحترازية، إضافة إلى أن السجلات توفر إمكانية تحليل البيانات المتضمنة فيها وتحميلها واختيار أي من التفاصيل التي يرغب الباحثون في استكشافها، وذلك وفقًا لخط زمني يبدأ من الأقدم فالأحدث. يُشار إلى أن كابسارك يهدف من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز وإثراء البحث العلمي في المملكة والعالم، وذلك من خلال تأسيس سجل متكامل يتضمّن كل ما يتعلق بحالات الإصابة والتعافي والوفاة ذات العلاقة بفيروس كورونا في المملكة، كما يتيح كابسارك الوصول إلى هذه السجلات للعموم وذلك للمساهمة في استعراض تجربة المملكة في نجاحها بالتصدي للجائحة وسعيها لضمان صحة المواطنين والمقيمين على حدٍّ سواء.

كما يمكن للمهتمين الاطلاع على قاعدة البيانات الخاصة بفيروس كورونا في المملكة من خلال موقع كابسارك الإلكتروني، بالإضافة إلى إمكانية استعراض وتحميل والاستفادة من جميع إسهامات المركز لخدمة المجتمع البحثي من خلال بوابة كابسارك للبيانات، التي تقدم أكثر من 1300 مجموعة بيانات في 16 موضوعًا تشمل الطاقة والاقتصاد والبيئة، إلى جانب التحليل السلوكي واستبدال أنواع الوقود، وغيرها من مواضيع اقتصاديات الطاقة على المستويين المحلي والعالمي.