، يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".

وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".مجلس الأمن إيران