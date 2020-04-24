، يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".
وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".
وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".مجلس الأمن إيران
يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-24
أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".
وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".
وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:41 PM
أدانت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا هذا الأسبوع، وقالت إنه يثير قلقًا شديدًا ويخالف قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقال متحدث باسم الوزارة: "التقارير عن إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية؛ مقلقة للغاية، ولا تتفق مع قرار مجلس الأمن رقم 2231".
وأضاف: "تطالب الأمم المتحدة إيران بالامتناع عن أي نشاط يتصل بالصواريخ الباليستية المصممة بحيث تكون قادرة على حمل أسلحة نووية. يجب أن تلتزم إيران بذلك"؛ طِبقًا لـ"رويترز".
وتابع: "لدينا مخاوف بالغة وقديمة نحن وشركاؤنا الدوليون بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني الذي يزعزع استقرار المنطقة ويمثل تهديدًا للأمن الإقليمي".
، يخالف قرار مجلس الأمن.. بريطانيا: إطلاق إيران قمرًا صناعيًّا يثير قلقًا شديدًا ،
المصدر : الخليج 365
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