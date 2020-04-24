، نصائح وحيل هاتف HUAWEI P40 Pro.. لماذا هو الحل الأمثل هذه الأيام؟ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يساعدك في معالجة مهامك اليومية بسلاسة دون التأثير على إنتاجيتك

مع إجراءات التباعد الاجتماعي والعمل من المنزل؛ ستحتاج إلى هاتف ذكي يمكنه مساعدتك في معالجة مهامك اليومية بسلاسة دون التأثير على إنتاجيتك.

ويشتهر هاتف HUAWEI P40 Pro بتصويره وتسجيل الفيديو وتصميمه الرائع وأدائه القوي، أليس كذلك؟ ومع ذلك، ليس هذا فقط؛ فالهاتف يحتوي أيضًا على ميزات مذهلة يمكن استكشافها واستخدامها لتأثير رائع في هذه الأوقات الصعبة. تابعوا في القراءة لنطلعكم على نصائح وحيل هاتف HUAWEI P40 Pro.

اتصال قوي لشبكة الجيل الخامس 5G

يبدو أن أول شيء تحتاج إلى التأكد منه هو شبكة اتصالك بالمنزل؛ لقد اعتدنا جميعًا على سرعة اتصالات الإنترنت في مكاتبنا؛ ولكن ماذا عن سرعته في المنزل؟ يستمد هاتف HUAWEI P40 Pro قوته من معالج Kirin 990 5G، الذي يدعم شبكات الجيل الثاني، الجيل الثالث، الجيل الرابع والجيل الخامس.

وإذا كنت قلقًا من الحمولة الزائدة على شبكة Wi-Fi في منزلك، ومن أن يبطئ سرعة الاتصال لأن الجميع في المنزل وجميع الأجهزة متصلة؛ يمكنك محاولة استخدام بيانات الجوال خاصة إذا كان لديك وصول إلى شبكات الجيل الخامس. تضمن قدرة الهاتف على دعم شبكة الجيل الخامس اتصالًا قويًّا سواء كان ذلك لمكالمات فيديو العمل، أو مشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، أو تنزيل الملفات من النظام السحابي؛ كل ذلك يمكن أن يتم معًا بسلاسة دون نقص في سرعة الاتصال.

ومع ذلك؛ فإنك إذا اخترت استخدام Wi-Fi في المنزل؛ فإن الهاتف يدعم تقنية Wi-Fi 6 Plus للحصول على تجربة Wi-Fi سريعة، والتي ستكون بالتأكيد مفيدة لأطفالك لتوصيل أجهزة التبويب/ الحواسيب المحمولة الخاصة بهم، والتي يستخدمونها حاليًا لدروس التعلم الإلكتروني.

تعدد المهام الذكي

وبفضل ميزات تعدد المهام السحرية التي تأتي مع هذا الهاتف؛ أصبح التعامل مع أكثر من مهمة في وقت واحد أسهل من أي وقت مضى. باستخدام ميزة العرض على عدة شاشات Multi-Screen Collaboration*، يمكنك بث شاشة هاتفك لاسلكيًّا على الحاسوب المحمول بنقرة واحدة؛ مما يمهد الطريق لمشاركة لا نهائية للملفات (مقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية وملفات العمل وما إلى ذلك) بمجرد السحب والإفلات.

وبالإضافة إلى ذلك؛ تتيح لك هذه الميزة استخدام التطبيقات على هاتفك مع الحاسوب المحمول؛ مما يمنحك شاشة أكبر تحت تصرفك لإكمال المهام بمعدل أسرع. يمكنك حتى استخدام شاشة الحاسوب المحمول لإجراء مكالمات فيديو و/ أو لعب الألعاب.

وتتيح لك خاصية العرض على عدة شاشات أيضًا استخدام الأجهزة الطرفية للحاسوب المحمول مثل لوحة المفاتيح والفأرة لإكمال المهام على هاتفك.

وهذا الأمر يتوفر في بعض هواتف هواوي وحواسيب HUAWEI Matebooks فقط.

القوة والكفاءة

إن مؤتمرات الفيديو، ومشاهدة الفيديو عبر الإنترنت، وتنزيل ملفات ضخمة؛ يمكنها استنفاد طاقة البطارية؛ وبالتالي تحتاج إلى التأكد من أن بطارية هاتفك يمكن أن توفر طاقة كافية، والأهم من ذلك أنها تدوم طويلًا.

ويأتي هاتف HUAWEI P40 Pro ببطارية ضخمة بسعة 4200 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى شاحن HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط للشحن فائق السرعة.

ويدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي فائق السرعة HUAWEI Wireless Supercharge والشحن العكسي HUAWEI Reverse Charging؛ مما يتيح لك إنجاز جميع المهام المتعلقة بعملك، بالإضافة إلى الترفيه الذاتي مع راحة بال تامة.

هاتف يساعدك على الاختيار، وتشتهر سلسلة هواتف Huawei P Series بتصويرها الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو. يأتي هاتف HUAWEI P40 Pro مزودًا بكاميرا Ultra Vision Leica بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا سنيمائية مع عدسة تصوير زوايا عريضة جدًّا بدقة 40 ميجابكسل لتسجيل الفيديو بجودة 4K، وكاميرا تليفوتوغرافي بعدسة تقريب بصري 5X بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا بعدسة ToF.

هذا الإعداد الفريد للكاميرا الرباعية جاهز لالتقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة في ظروف الإضاءة المنخفضة، بفضل مستشعر HUAWEI Ultra Vision.. يأتي الإعداد بمستشعرات CMOS الأكبر في صناعة الهواتف الذكية بقياس 1/ 1.28 بوصة لتصوير الإضاءة المنخفضة في أفضل حالة.

وبدءًا من صور عيد الميلاد ذات الإضاءة المنخفضة إلى فيديوهات الألعاب الليلية ذات الإضاءة المنخفضة؛ يحتوي هذا الهاتف على ما يلزم ليصبح جاهزًا لجميع السيناريوهات! تشتهر هواوي باستخدام ودمج الذكاء الاصطناعي في جميع أجهزتها، ولا يعد هاتف HUAWEI P40 Pro استثناءً. يأتي الهاتف مزودًا بميزة HUAWEI Golden Snap، والتي تشمل على AI Best Moment، وهي ميزة تصوير جديدة وذكية تختار أفضل إطار من مجموعة من الصور المتحركة، ويمكنك الآن تحديد أفضل صورة لك تعمل بها ومشاركتها مع متابعيك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالإضافة إلى ذلك، يعمل AI Remove Passerby وAI Remove Reflection على إزالة الأهداف غير المرغوب فيها والتوهج من الصور على التوالي للحصول على صور محسنة طوال الوقت.

فن المشاركة

ويعمل هاتف HUAWEI P40 Pro على واجهة المستخدم EMUI 10.1 التي تضيف متعة غير تقليدية لتكملة الميزات القوية على الهاتف.

وإذا كانت تبحث عن طرق للاستفادة من هاتف HUAWEI P40 Pro والأجهزة الذكية الأخرى، ففكر في نظام هواوي شير Huawei Share، الذي يسهل نقل الملفات بسرعة عالية بين هاتف HUAWEI P40 Pro والأجهزة الأخرى مثل الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة.

ومع هواوي شير Huawei Share، يمكنك بث الموسيقى المفضلة لديك إلى السماعة الذكية أو بدء عرض الشاشة من هاتفك إلى التلفزيون الذكي.

كما يمكنك أيضًا الحصول على جميع تطبيقاتك المفضلة من منصة HUAWEI AppGallery، متجر تطبيقات هواوي الرسمي حيث يمكنك أيضًا الاستمتاع بمكتبة غنية من وسائط الترفيه عالية الجودة على Video HUAWEI Music HUAWEI، مع إضافة إضافات جديدة من أفضل موفري المحتوى. وجميع تطبيقاتك المفضلة في مكان واحد في انتظار التنزيل.

وحرصًا على ألا تكون الإقامة في المنزل مملة على الإطلاق؛ فإنك ومع الأدوات المناسبة، يمكنك أن تكون منتجًا مع الحفاظ على الجانب الممتع في حياتك. يحتوي هاتف HUAWEI P40 Pro على الكثير من النصائح والحيل لتسهيل العملية برمتها.

التوفر والسعر

ويتوفر هاتف HUAWEI P40 Pro حاليًا في المملكة العربية السعودية بسعر 3499 ريالًا. وهو متوفر باللونين الأسود والفضي الصقيع، مع باقة هدايا قيمة تشمل بنك طاقة متنقل ذات شحن فائق، خدماتVIP و6 أشهر ضمان لاستبدال الشاشة مجانًا لمرة واحدة وشاحن السيارة اللاسلكي للشحن السريع وسعة تخزينية مجانية على سحابة هواوي، ويمكنك طلبه عبر متجر هواوي الإلكتروني والعديد من متاجر التجزئة المعتمدة "عبر الإنترنت" في المملكة العربية السعودية.

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