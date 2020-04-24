- 1/3
- 2/3
- 3/3
يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرُها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستُسلط "الخليج 365"، الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيءٍ من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 129 من سورة الشعراء، قال الله -عزّ وجلّ-: "وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ"، وبحسب شرح "المحرر الوجيز"، فإن المصانع؛ أي ما صُنع وأُتقن في بنائه؛ كالقصور والحصون، وليست المصانع المعروفة التي تنتج الأجهزة والآلات والمنافع وغيرها الآن.
يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.شهر رمضان القرآن الكريم
"مصانع".. كلمة قرآنية فُهمت خطأ.. هل عرفتها من قبل؟!عيسى الحربي الخليج 365 2020-04-24
يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرُها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستُسلط "الخليج 365"، الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيءٍ من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 129 من سورة الشعراء، قال الله -عزّ وجلّ-: "وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ"، وبحسب شرح "المحرر الوجيز"، فإن المصانع؛ أي ما صُنع وأُتقن في بنائه؛ كالقصور والحصون، وليست المصانع المعروفة التي تنتج الأجهزة والآلات والمنافع وغيرها الآن.
يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.
24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
02:29 PM
"الخليج 365" ستتناول إضاءة بعض المعاني على مدار شهر رمضان
يمر القارئ المتدبّر لكلام الرحمن بكلماتٍ يختلف ظاهرُها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها الباطني المختلف تماماً، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستُسلط "الخليج 365"، الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيءٍ من الإعجاز القرآني.
ففي الآية 129 من سورة الشعراء، قال الله -عزّ وجلّ-: "وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ"، وبحسب شرح "المحرر الوجيز"، فإن المصانع؛ أي ما صُنع وأُتقن في بنائه؛ كالقصور والحصون، وليست المصانع المعروفة التي تنتج الأجهزة والآلات والمنافع وغيرها الآن.
يُشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعدّه "الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد"؛ وقدّمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد؛ عضو مجلس الشورى.
، "مصانع".. كلمة قرآنية فُهمت خطأ.. هل عرفتها من قبل؟! ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "مصانع".. كلمة قرآنية فُهمت خطأ.. هل عرفتها من قبل؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.