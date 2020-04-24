شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. 118 معتمر مصري يغادرون مكة والمدينة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): غادر 118 معتمر مصري مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الجمعة متجهين إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة استعداداً للعودة إلى بلادهم. غادر 118 معتمر مصري مكة المكرمة والمدينة المنورة اليوم الجمعة متجهين إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة استعداداً للعودة إلى بلادهم. ووثق مقطع فيديو جهود وزارة الحج والعمرة لتفويج المعتمرين ، وسط اتخاذ الإجراءات الإحترازية ، وفقاً للعربية . وأنهى المعتمرين فترة الحجر الصحي مع توفير سبل الراحة والرعاية لهم وتم التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس .

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