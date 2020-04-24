شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء تحذر من 5 منتجات جل معقمة لليدين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خمس منتجات جل معقمة لليدين، وهي (جنفكس، Lucky Fair، وجواهر، وAreej Hand Gel Anti Bacterial، و Hibiclens Hand Sanitizer Gel.

وأكدت أن هذه المنتجات تحتوي على نسبة عالية من الميثانول، ونسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول، الأمر الذى يضُعف فاعلية المنتج في تعقيم اليدين، ويعرض حياة المستهلك للخطر.

وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحب جميع هذه المنتجات من الأسواق ومنع تداوله.