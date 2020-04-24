بالفيديو.. إطلاق منصة رسمية لتقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتعففة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أطلق وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل السديري نيابة عن أمير المنطقة ،منصة مبادرة "خيرات الرياض" والتي ستعمل على تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة . أطلق وكيل إمارة الرياض الدكتور فيصل السديري نيابة عن أمير المنطقة ،منصة مبادرة "خيرات الرياض" والتي ستعمل على تقديم السلال الغذائية والوجبات للأسر المتضررة والمتعففة، والعمالة الوافدة . وتهدف المبادرة إلى تخفيف الأضرار الناتجة عن منع التجول وتعليق الأعمال بسبب جائحة "كورونا" والعمل على سرعة تقديم الدعم وإيصال المواد الغذائية والأساسية، لمن يحتاجها ، ويمكن مساهمة الموسرين والمؤسسات عبر رابط المبادرة بالموقع الإلكتروني لغرفة الرياض. وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان بتبني الإمارة لمبادرة خيرات، مبيناً أنها تأتي في إطار الاهتمام بالأسر المحتاجة والعمالة، مؤكداً أن الغرفة تعمل على تعزيز دورها في خدمة المجتمع . Advertisements

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