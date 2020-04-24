شكرا لمتابعة خبر عن مهندسة بـ «أرامكو» تكشف حقيقة إصابتها بالفيروس بعد ارتداء خاتم صديقتها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قالت المهندسة الكيميائية بأرامكو، ياسمين الدوسري، بأنها عانت من الإشاعات التي لاحقتها خلال تواجدها بالحجر الصحي بالمستشفى بعد إصابتها بعدوى الوباء ومن بين هذة الإشاعات الغير منطقية هو أن سبب اصابتها بالفيروس إرتداء خاتم صديقتها.

وتابعت الدوسري كيف يمكن لخاتم صديقتي أن يصيبني بالعدوى دون صاحبة الخاتم، كما وصفت الأعراض التي أصابتها وكم المعاناة من الآلام حتى اثبتت التحاليل اصابتها بالوباء.

وأضافت أن الإتصالات التي كانت تصل إليها تسبب لها الخوف من سماع أخبار سيئة تحملها مسؤولية اصابة أحد أفراد أسرتها بـ"كوفيد 19" من خلالها.