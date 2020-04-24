بالفيديو.. اجواء روحانية فريدة بمنزل مواطن أقام صلاة التراويح مع أهل بيته

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو مشاهد إيمانية خاشعة لمواطن قرر أن يؤم أهل بيته في أول صلاة تراويح بشهر رمضان المبارك . وثق مقطع فيديو مشاهد إيمانية خاشعة لمواطن قرر أن يؤم أهل بيته في أول صلاة تراويح بشهر رمضان المبارك . وأظهر الفيديو الذي سجله المواطن استخدام الميكرفون لإشعار الجميع بأجواء المسجد مع تلاوة قرآنية بصوت عذب ، ومشاركة الأبناء له . وحظى الفيديو بإعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين أثنوا على فكرته وقدوته في الصلاة بأهل بيته داعين له بالمثوبة .

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