شكرا لمتابعة خبر عن «مدني عسير» يحذر من مخاطر التقلبات الجوية المتوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير من التقلبات الجوية المتوقعة اليوم الجمعة وحتى بعد غد الأحد ، منبهة الجميع بالإلتزام بالتعليمات للوقاية من مخاطر هذه التقلبات .

وأكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالمنطقة ، النقيب محمد بن عبده السيد أن فرق الدفاع المدني بعسير رفعت جاهزيتها ، وتعمل على متابعة المتغيرات المناخية لمواجهة أي حالة طارئة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة .

وكانت "الأرصاد " قد نبهت بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية مع وجود فرصة لتساقط البرد وجريان الأودية بالسيول على مرتفعات ومحافظات شرق منطقة عسير اليوم الجمعة وحتى بعد بعد غد الأحد ، مطالبة الجميع من مواطنين ومقيمين بالحيطة والحذر .