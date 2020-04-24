شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الحكم بالجلد في العقوبات التعزيرية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن صدور توجيهات عليا بإيقاف الحكم بالجلد في العقوبات التعزيرية ، والإكتفاء بعقوبات أخرى كالغرامة أو السجن . كشفت مصادر اليوم الأربعاء عن صدور توجيهات عليا بإيقاف الحكم بالجلد في العقوبات التعزيرية ، والإكتفاء بعقوبات أخرى كالغرامة أو السجن . وأكدت أن الهيئة العامة بالمحكمة العليا ستقوم بتقرير مبدأ قضائي بهذا الشن وستكون جميع المحاكم بالمملكة ملزمة بتطبيقه ، وفقاً لـ"عكاظ " . كما أكدت أن قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا استقر بالأغلبية على الإكتفاء بالسجن أو الغرامة و بهما معاً وفقاً للجريمة وملابساتها .

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