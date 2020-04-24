شكرا لمتابعة خبر عن استعدادات مكثفة لـ«الشؤون الإسلامية» لإستقبال شهر رمضان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير إستعداده لإستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ ، بإطلاق مجموعة كبيرة من المحاضرات والندوات عن بعد خاصه بشهر رمضان المبارك لهذا العام ، واتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بالمساجد ومنسوبيها في الشهر الكريم .

جاء ذلك في تصريح لمدير عام فرع الوزارة الدكتور سعود بن عليبي الغامدي ، في تعميمه الذي يتضمن العديد من التعليمات الخاصة بشهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هـ .

في إستمرار العمل بإغلاق المساجد موقتاً وتحديد آذان العشاء في نفس التوقيت ، كما نص التعميم الموجه لمنسوبي المساجد في إستمرار العمل بتعليق أداء الجمع والجماعات بالمساجد والجوامع ، والإقتصار على رفع الآذان للصلوات المفروضة ، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي إتخذتها الوزارة لمنع تفشي فايروس كورونا، كما نصت التعليمات التأكيد على المؤذنين بالتقيد برفع الآذان بأوقات الصلوات المفروضة، وأن يكون وقت رفع آذان صلاة العشاء في شهر رمضان المبارك في وقته المعتاد كالأشهر الأخرى بدون تأخير ، نظراً لإقامة الصلاة بالمنازل .

أما من جهة الاعتكاف بالمساجد فقد، أوضح الغامدي أنه نظراً للظروف الراهنة في ظل جائحة كورونا، فقد تم منع الاعتكاف في المساجد لحين زوال هذه الجائحة ، وأن الإمام سيكون مسؤولاً في حال تم فتح المسجد للمعتكفين .

وأكد فضيلته على مواصلة برنامج تعقيم المساجد وتهيئتها, وصيانة أجهزة التكييف, والإضاءة, ودورات المياه, ووسائل السلامة ، والتأكيد على مراقبي المساجد والصيانة والتشغيل ملاحظة ذلك، ومتابعة خدم المساجد وعمال الصيانة.

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وفي جانب العمل الدعوي بشهر رمضان المبارك ، بين الغامدي أن فرع الوزارة وافق لأكثر من ( ٢٠٠ ) منشط دعوي ما بين محاضرات وندوات ، ودروس علمية ، وكلمات وعظية، ومسابقات علمية عن طريق تطبيقات التقنية عن بعد ، والتي تمثل برامج متميزه تعين المسلم على أداء عباداته وفق المنهج الصحيح ، وتنظمها عبر قنوات البث المباشر على تويتر وبرنامج زووم من خلال مكاتب الدعوة بالمنطقة ، للقيام بواجبها في الدعوة إلى الله ، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة وفق منهج الوسطية والاعتدال ، إلى جانب تخصيص عدد كبير من المحاضرات للحديث عن آداب وأحكام الصيام ، وفضائل شهر رمضان ، وأهمية إغتنام أيامه ولياليه بأنواع الطاعات .

وفي إطار مشاركة فرع الوزارة الفاعلة في برامج التوعية والإرشاد لبيان والتوعيه من خطر وباء كورونا، قال : إن فرع الوزارة يواصل تنفيذ مجموعة كبيرة من المحاضرات والكلمات ، وبث الرسائل التوعوية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك؛ للتوعية بخطر الوباء، والتأكيد على أخذ جميع الاحتياطات الوقائية، كما تم التعاون مع كافة المكاتب التعاونية بالمنطقة التي يزيد عددها على ٤٠ مكتباً تعاونياً لمضاعفة الجهد في التوعية والإرشاد في هذا الصدد .

كما أن هناك برامج لتعليم القرآن الكريم في رمضان مستمر عبر جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة ، من خلال البرامج الإلكترونية عن بعد ، بما يحقق إستمرار تعلم القرآن الكريم ، للراغبين في حفظ وتعلم القرآن الكريم ومراجعته خلال هذه الجائحة وهم في بيوتهم .

فيما شدد فضيلته على متابعة جميع الدروس والمحاضرات والرقابة على الدروس عبر قنوات البث المباشر التي تلقى عن بعد من قبل بعض الدعاة والداعيات دون أخذ إذن رسمي ، وذلك عن طريق الوزارة بالرفع لها عن طريق إدارة الدعوة بالفرع تتيح فسح جميع البرامج الدعوية إلكترونياً عبر منصة تيسير ، مؤكدا أنه سيتخذ جميع الإجراءات الرسمية ضد من يقيم أي منشط دعوي غير رسمي في إطار مسؤولياته في ضبط المنابر الدعوية ، كما دعى المواطنين إلى التعاون مع الفرع في الإبلاغ عن أي مخالفة عبر مركز الاتصال الموحد 1933.

وعن مشاريع التفطير بمساجد المنطقة أكد فضيلته بأنه تم إيقافها كإجراءات إحترازية .